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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: супруга Месси настаивает на его возвращении в «Барселону»

15 Января 2022 • 23:22 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Брест
1.25 6.50 12.00
перерыв

Трудно сказать, чувствует ли себя счастливым в «ПСЖ» Лионель Месси, однако его супруга определенно не совсем счастлива в Париже. Как сообщает The Mirror, Антонелла Рокуццо настаивает на том, чтобы Лионель вернулся в Барселону, где все ей привычно и комфортно. Адаптироваться к жизни во французской столице женщина не может, ей не по душе погода в Париже, есть трудности с французским языком...

Кроме того, есть и другие факторы - Месси уговаривают вернуться в «Барселону» его закадычные приятели - Хави и Дани Алвес. А против - родные Лионеля, в частности, его отец Хорхе, считающий, что футболисту стоит остаться в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Января 2022 в 23:30
Бред, приснившийся "источнику"... Хе..
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