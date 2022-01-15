Источник: супруга Месси настаивает на его возвращении в «Барселону»

Трудно сказать, чувствует ли себя счастливым в «ПСЖ» Лионель Месси, однако его супруга определенно не совсем счастлива в Париже. Как сообщает The Mirror, Антонелла Рокуццо настаивает на том, чтобы Лионель вернулся в Барселону, где все ей привычно и комфортно. Адаптироваться к жизни во французской столице женщина не может, ей не по душе погода в Париже, есть трудности с французским языком...

Кроме того, есть и другие факторы - Месси уговаривают вернуться в «Барселону» его закадычные приятели - Хави и Дани Алвес. А против - родные Лионеля, в частности, его отец Хорхе, считающий, что футболисту стоит остаться в «ПСЖ».