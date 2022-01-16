«ПСЖ» без труда победил «Брест»

После ряда неубедительных матчей «ПСЖ» добился уверенной победы над «Брестом». В первом тайме Килиан Мбаппе метко пробил с линии штрафной. Марко Верратти после перерыва сотряс перекладину, а Тило Керер замкнул прострел Нуну Мендеша с фланга. «Брест» в концовке просто рассыпался и чудом сумел больше не пропустить.
2:0, «ПСЖ» уже на 11 очков оторвался от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан 32'
|(2:0) Керер Тило 53'
Доннарумма Джанлуиджи • Керер Тило • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • 55'Мендеш Нуну • Эррера Андер 24' 80' ( Паредес Леандро ( 80') • Верратти Марко 58' 90' ( Мишю Эдуар ( 90') • Вейналдум Джорджиньо 46' ( Данилу Перейра ( 46' ) • 65'Ди Мария Анхель 72' ( Рамос Серхио ( 72') • Икарди Мауро 80' ( Симонс Хави ( 80') • Мбаппе Килиан 34'
Запасные: Рико Серхио • Эбимбе Эрик • Дракслер Юлиан • Дагба Колин
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • 61'Эрей Кристоф 80' ( Брассье Лилиан ( 80') • Дюверн Жан-Кевин • Февр Ромен 90' ( Баджи Юссуф ( 90') • Агум Люсьен 45' 59' ( Мбок Хианга ( 59') • Маньетти Уго 34' 59' ( Мунье Стив ( 59') • Онора Франк • Ле Дуарон Жереми • Кардона Ирвин 59' ( Ласне Пол ( 59')
Запасные: Ларсонне Готье • Фоссурье Жюльен • Уронен Йере
15 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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