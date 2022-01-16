«ПСЖ» без труда победил «Брест»

После ряда неубедительных матчей «ПСЖ» добился уверенной победы над «Брестом». В первом тайме Килиан Мбаппе метко пробил с линии штрафной. Марко Верратти после перерыва сотряс перекладину, а Тило Керер замкнул прострел Нуну Мендеша с фланга. «Брест» в концовке просто рассыпался и чудом сумел больше не пропустить.

2:0, «ПСЖ» уже на 11 очков оторвался от второго места.