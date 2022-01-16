Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» без труда победил «Брест»

16 Января 2022 • 00:57 Комментировать
ПСЖ
2:0
Брест
окончен

После ряда неубедительных матчей «ПСЖ» добился уверенной победы над «Брестом». В первом тайме Килиан Мбаппе метко пробил с линии штрафной. Марко Верратти после перерыва сотряс перекладину, а Тило Керер замкнул прострел Нуну Мендеша с фланга. «Брест» в концовке просто рассыпался и чудом сумел больше не пропустить.

2:0, «ПСЖ» уже на 11 очков оторвался от второго места.

Протокол игры  
ПСЖ 2:0 Брест
(1:0) Мбаппе Килиан 32'    
(2:0) Керер Тило 53'    
Доннарумма Джанлуиджи Керер Тило Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел   55' Мендеш Нуну Эррера Андер   24'   80' (Паредес Леандро (   80') Верратти Марко   58'   90' (Мишю Эдуар (   90') Вейналдум Джорджиньо   46' (Данилу Перейра (   46'   65') Ди Мария Анхель   72' (Рамос Серхио (   72') Икарди Мауро   80' (Симонс Хави (   80') Мбаппе Килиан   34'
Запасные: Рико Серхио Эбимбе Эрик Дракслер Юлиан Дагба Колин
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан   61' Эрей Кристоф   80' (Брассье Лилиан (   80') Дюверн Жан-Кевин Февр Ромен   90' (Баджи Юссуф (   90') Агум Люсьен   45'   59' (Мбок Хианга (   59') Маньетти Уго   34'   59' (Мунье Стив (   59') Онора Франк Ле Дуарон Жереми Кардона Ирвин   59' (Ласне Пол (   59')
Запасные: Ларсонне Готье Фоссурье Жюльен Уронен Йере
15 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сент-Этьен 1:2 Ланс 3.90 3.65 1.95
окончен ПСЖ 2:0 Брест 1.25 6.50 12.00
16.01  15:00 Ренн ... Бордо
16.01  17:00 Реймс ... Метц 1.78 3.55 4.90
16.01  17:00 Страсбург ... Монпелье 2.00 3.55 3.75
16.01  17:00 Лорьян ... Анже
16.01  17:00 Монако ... Клермон
16.01  19:05 Труа ... Лион 5.00 3.95 1.67
16.01  22:45 Марсель ... Лилль 2.35 3.40 3.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
00:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» без труда победил «Брест»
00:16 · Франция. Лига 1
Потеря в «Монако» - Фабрегас выбыл из строя из-за коронавируса
15 Января
23:22 · Испания. Ла Лига
Источник: супруга Месси настаивает на его возвращении в «Барселону» 1
23:17 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» готов платить Мбаппе больше, чем Месси 1 слухи
22:33 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Брест» - 2:0 (завершён)
22:07 · Франция. Лига 1
​«Монако» подтвердил, что Головин не сыграет в воскресенье
20:54 · Франция. Лига 1
​Месси вторым из футболистов покорил отметку в 300 млн подписчиков в «Инстаграме»
16:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил о потере Кейлора Наваса
09:33 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подпишет улучшенный контракт с одним из лидеров команды
02:08 · Франция. Лига 1
«Лилль» подписал перспективного полузащитника сборной Косово
00:52 · Франция. Лига 1
Победа над «Нантом» стала для «Ниццы» четвёртой подряд
00:13 · Франция. Лига 1
Президент «Марселя» прокомментировал возможный уход Милика в «Ювентус»
14 Января
23:45 · Франция. Лига 1
«Лилль» подпишет бен Арфа, чтобы заменить Язиджи, собравшегося в ЦСКА слухи
21:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Лиона» в очередной раз лестно отозвался об Азмуне
21:36 · Франция. Лига 1
Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта 1
Все новости
Рекомендуем