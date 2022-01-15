«ПСЖ» сообщил о потере Кейлора Наваса

В «ПСЖ» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат при тестировании получил голкипер команды Кейлор Навас. Об этом отрапортовала пресс-служба французского гранда.

33-летний вратарь был незамедлительно изолирован от команды и ближайшее время проведет в карантине.

Из-за болезни Наваса место в воротах команды в предстоящих матчах займет итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который ранее переболел COVID-19.

Сегодня, 15 января, парижский клуб на своем поле примет «Брест» в рамках 21-го тура Лиги 1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.