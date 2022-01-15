Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» сообщил о потере Кейлора Наваса

15 Января 2022 • 16:19 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1.25 6.70 11.50
Через 5 ч. 44 мин.

В «ПСЖ» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат при тестировании получил голкипер команды Кейлор Навас. Об этом отрапортовала пресс-служба французского гранда.

33-летний вратарь был незамедлительно изолирован от команды и ближайшее время проведет в карантине.

Из-за болезни Наваса место в воротах команды в предстоящих матчах займет итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который ранее переболел COVID-19.

Сегодня, 15 января, парижский клуб на своем поле примет «Брест» в рамках 21-го тура Лиги 1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ПСЖ БРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.01  19:00 Сент-Этьен ... Ланс 3.90 3.65 1.95
15.01  23:00 ПСЖ ... Брест 1.25 6.70 11.50
16.01  15:00 Ренн ... Бордо
16.01  17:00 Реймс ... Метц 1.78 3.55 4.90
16.01  17:00 Страсбург ... Монпелье 2.00 3.55 3.75
16.01  17:00 Лорьян ... Анже
16.01  17:00 Монако ... Клермон
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
16:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил о потере Кейлора Наваса
09:33 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подпишет улучшенный контракт с одним из лидеров команды
02:08 · Франция. Лига 1
«Лилль» подписал перспективного полузащитника сборной Косово
00:52 · Франция. Лига 1
Победа над «Нантом» стала для «Ниццы» четвёртой подряд
00:13 · Франция. Лига 1
Президент «Марселя» прокомментировал возможный уход Милика в «Ювентус»
14 Января
23:45 · Франция. Лига 1
«Лилль» подпишет бен Арфа, чтобы заменить Язиджи, собравшегося в ЦСКА слухи
21:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Лиона» в очередной раз лестно отозвался об Азмуне
21:36 · Франция. Лига 1
Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта
21:35 · Франция. Лига 1
У «ПСЖ» снова проблемы: Рамос недоволен своим положением в команде
16:52 · Франция. Лига 1
Головин будет вынужден пропустить следующий матч «Монако»
15:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил, когда Месси возобновит тренировки
10:12 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал сумму, за какую продаст Икарди
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбрал между Роналду и Месси 2
04:01 · Франция. Лига 1
«Труа» подписал защитника «Маритиму»
03:48 · Франция. Лига 1
«Стандард» вернул Эмонда на родину
Все новости
Рекомендуем