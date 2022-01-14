Неймар нацелился на возвращение в строй к матчу против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается вернуться в обойму своей команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, что ранее 29-летний футболист получил травму в матче чемпионата Франции против «Сент-Этьена». В той игре бразилец повредил связки левой лодыжки, впоследствии оказалось, что эта травма выбила его из колеи минимум на пару месяцев.

В этом сезоне Неймар провел 10 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1. В этих матчах футболист отметился тремя голами и тремя голевыми передачами. Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» пройдет 15 февраля на «Парк де Пренс». Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.