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Месси рассказал о своём состоянии после заболевания коронавирусом

13 Января 2022 • 21:20 Комментировать (1)
ПСЖ
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Брест
1.23 7.10 12.50
15.01 23:00

Недавно стало известно, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет своей команде в поединке против «Бреста» в рамках Лиги 1. Футболист еще не успел набрать оптимальные кондиции после того, как переболел на коронавирус.

В «Инстаграме» Месси прокомментировал свое состояние на данный момент, подчеркнув, что сейчас он уже готов полноценно вернуться в строй. «Как вы знаете, у меня был Covid-19. Хочу поблагодарить Вас всех за слова поддержки. Болезнь заняла у меня больше времени, чем я ожидал. Но, теперь я окончательно восстановился и с нетерпением жду своего возвращения на поле», - написал Лео.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БРЕСТ
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Комментарии (1)
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deathzetk
13 Января 2022 в 22:35
ну теперь у болельщиков месячного будет отмазка еще на два месяца почему он не забивает))
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