Месси рассказал о своём состоянии после заболевания коронавирусом

Недавно стало известно, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет своей команде в поединке против «Бреста» в рамках Лиги 1. Футболист еще не успел набрать оптимальные кондиции после того, как переболел на коронавирус.

В «Инстаграме» Месси прокомментировал свое состояние на данный момент, подчеркнув, что сейчас он уже готов полноценно вернуться в строй. «Как вы знаете, у меня был Covid-19. Хочу поблагодарить Вас всех за слова поддержки. Болезнь заняла у меня больше времени, чем я ожидал. Но, теперь я окончательно восстановился и с нетерпением жду своего возвращения на поле», - написал Лео.