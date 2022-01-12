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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси рискует пропустить ещё один матч «ПСЖ» в Лиге 1

12 Января 2022 • 21:56 Комментировать
ПСЖ
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Брест
1.22 7.50 12.00
15.01 23:00

Оказывается, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси до сих пор не вернулся в основную тренировочную группу команды после того, как он переболел на коронавирус. По информации журналистов местного издания Le Parisien, в среду аргентинец занимался по индивидуальной программе.

Таким образом, под угрозой находится его участие в поединке против «Бреста» в рамках французской Лиги 1, который запланирован на 15 января. Полагается, что Месси не успел набрать оптимальную форму, хотя ранее он сам надеялся восстановиться еще к матчу с «Лионом», состоявшимся на выходных.

При этом, вместе с остальными партнерами уже работали Анхель ди Мария, Юлиан Дракслер и Джанлуиджи Доннарума, также пропускавшие определенный этап подготовки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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