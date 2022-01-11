Кулибали ведёт переговоры с «ПСЖ»

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали находится в контакте с французским «ПСЖ», который заинтересован в его услугах. По информации Football Italia, «Наполи» не захочет расставаться с одним из своих лидеров посреди сезона, поэтому парижанам придется подождать как минимум до лета.

С момента перехода в «Наполи» в 2014 году, Кулибали вырос в одного из лучших центральных защитников Серии А. За это время он был интересен многим топ-клубам, но так и не смог перейти из-за завышенных запросов «Наполи».

На данный момент Кулибали выступает за сборную Сенегала на Кубке Африки. В этом сезоне футболист провел 14 матчей в Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.