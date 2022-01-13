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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ»

13 Января 2022 • 18:17 Комментировать
ПСЖ
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Брест
1.23 7.10 12.50
15.01 23:00

Лионель Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ» в чемпионате Франции против «Бреста» 15 января. Об этом стало известно журналисту ESPN Кристиану Мартину. Информацией он поделился на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что в 2022 году Лионель Месси за «ПСЖ» не играл. Звёздный аргентинский нападающий пропустил игры против «Ванесса» в Кубке Франции и «Лиона» в Лиге 1 из-за перенесённого коронавируса и последующего восстановления. Судя по всему, Месси до сих пор не набрал оптимальных кондиций.

Всего в сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БРЕСТ
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