Лионель Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ» в чемпионате Франции против «Бреста» 15 января. Об этом стало известно журналисту ESPN Кристиану Мартину. Информацией он поделился на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что в 2022 году Лионель Месси за «ПСЖ» не играл. Звёздный аргентинский нападающий пропустил игры против «Ванесса» в Кубке Франции и «Лиона» в Лиге 1 из-за перенесённого коронавируса и последующего восстановления. Судя по всему, Месси до сих пор не набрал оптимальных кондиций.

Всего в сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.