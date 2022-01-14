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У «ПСЖ» снова проблемы: Рамос недоволен своим положением в команде

14 Января 2022 • 21:35 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1.23 7.10 12.50
15.01 23:00

Оказывается, отсутствие игровой практики у защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ» связано не только с физическим состоянием футболиста, а и с отношением к нему со стороны тренерского штаба. Как удалось разузнать журналистам местного издания Le Parisien, испанец крайне недоволен своим статусом в коллективе.

Рамос считает, что молодым игрокам доверяют куда больше, а к нему не проявляют должного уважения. При этом, экс-капитан «Реала» удивлен подобным положением дел, так как его переход летом был лично согласован с Маурисио Почеттино.

Источник также уточняет, что с наставником не велся разговор касательно подписаний Джанлуиджи Доннаруммы и Лионеля Месси – эти решения принимались исключительно руководством парижского клуба.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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