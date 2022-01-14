У «ПСЖ» снова проблемы: Рамос недоволен своим положением в команде

Оказывается, отсутствие игровой практики у защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ» связано не только с физическим состоянием футболиста, а и с отношением к нему со стороны тренерского штаба. Как удалось разузнать журналистам местного издания Le Parisien, испанец крайне недоволен своим статусом в коллективе.

Рамос считает, что молодым игрокам доверяют куда больше, а к нему не проявляют должного уважения. При этом, экс-капитан «Реала» удивлен подобным положением дел, так как его переход летом был лично согласован с Маурисио Почеттино.

Источник также уточняет, что с наставником не велся разговор касательно подписаний Джанлуиджи Доннаруммы и Лионеля Месси – эти решения принимались исключительно руководством парижского клуба.