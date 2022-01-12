«ПСЖ» и Кимпембе не могут договориться по новому контракту

У защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе летом 2024 года истекает срок действия контракта с парижским клубом. Стороны еще несколько недель назад сели за стол переговоров, чтобы обсудить возможную пролонгацию, но им не удалось найти компромисс.

Более того, теперь руководство начало задумываться о том, чтобы продать Кимпембе в ближайшее время и выручить за него как можно больше денег. Такой информацией у себя на страницах поделилось авторитетное издание L’Équipe.

Стоит уточнить, что ранее интерес к 26-летнему футболисту проявлял «Челси». Эксперты Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 40 миллионов евро.