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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» и Кимпембе не могут договориться по новому контракту

12 Января 2022 • 23:07 Комментировать
ПСЖ
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Брест
1.22 7.50 12.00
15.01 23:00

У защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе летом 2024 года истекает срок действия контракта с парижским клубом. Стороны еще несколько недель назад сели за стол переговоров, чтобы обсудить возможную пролонгацию, но им не удалось найти компромисс.

Более того, теперь руководство начало задумываться о том, чтобы продать Кимпембе в ближайшее время и выручить за него как можно больше денег. Такой информацией у себя на страницах поделилось авторитетное издание L’Équipe.

Стоит уточнить, что ранее интерес к 26-летнему футболисту проявлял «Челси». Эксперты Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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