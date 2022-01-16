​Разъярённый Мбаппе резко высказался в адрес судьи по ходу матча

В воскресенье вечером «ПСЖ» в календарном матче чемпионата Франции принимал «Реймс». Незадолго до завершения первого тайма на поле произошла стычка между Килианом Мбаппе и Уго Маньетти. По итогам эпизода оба игрока получили по жёлтой карточке.

После получения «горчичника» разъярённый Мбаппе резко высказался в адрес рефери Микаэля Ласажа.

«Как ты мог дать мне карточку? Давай, убирайся отсюда! Вы даже не умеете судить. В этой лиге всегда одно и то же…» - сказал Мбаппе, чьи слова приводит Get French Football News.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл дома «Реймс» со счётом 2:0.