Неймар ответил критикам, которые не были согласны с его зарплатой

В четверг в сети появились интересные данные, согласно которым вингер «ПСЖ» Неймар стал самым дорогим для клуба игроком в мире по итогам 2021 года – за каждую проведенную минуту на футбольном поле бразилец получал около 32 тысяч евро.

В связи с этим, многие эксперты принялись критиковать футболиста. По их мнению, вклад Неймара в успехи команды не соответствует уровню его заработной платы, ссылаясь на отсутствие желания совершенствоваться и тренироваться.

В свою очередь, Неймар опубликовал в «Инстаграме» пост, обратившись к недоброжелателям. Он подписал фото, сделанное в барокамере в кислородной маске, следующим образом: «Как хорошо не быть профессионалом и не заботиться о себе, верно? Прежде, чем говорить о других, посмотрите на себя».