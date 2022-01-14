«ПСЖ» сообщил, когда Месси возобновит тренировки

Официальный сайт «ПСЖ» сообщает последние сводки из лазарета команды. Больше всего интереса вызывает, конечно же, информация о состоянии нападающего Лионеля Месси. Начало года выдалось для аргентинца проблемным - он подхватил коронавирус, из-за чего выпал из рабочего графика команды.

Ожидалось, что Месси приступит к тренировкам уже сегодня, но вместо этого «ПСЖ» выпустил бюллетень, в котором возвращение Месси откладывается на следующую неделю:

- Он продолжает работать с медицинским персоналом и будет постепенно возвращаться в состав группы на следующей неделе, - гласит текст релиза.