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«ПСЖ» сообщил, когда Месси возобновит тренировки

14 Января 2022 • 15:59 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1.23 7.10 12.50
15.01 23:00

Официальный сайт «ПСЖ» сообщает последние сводки из лазарета команды. Больше всего интереса вызывает, конечно же, информация о состоянии нападающего Лионеля Месси. Начало года выдалось для аргентинца проблемным - он подхватил коронавирус, из-за чего выпал из рабочего графика команды.

Ожидалось, что Месси приступит к тренировкам уже сегодня, но вместо этого «ПСЖ» выпустил бюллетень, в котором возвращение Месси откладывается на следующую неделю:

 - Он продолжает работать с медицинским персоналом и будет постепенно возвращаться в состав группы на следующей неделе, - гласит текст релиза.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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