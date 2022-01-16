«Барселона» рискует потерять Араухо – к нему проявляют интерес клубы АПЛ

Защитник Рональд Араухо, являющийся чуть ли не единственным светлым пятном в составе «Барселоны» в текущем сезоне, может покинуть команду следующим летом.

Дело в том, что у футболиста в середине 2023 года истекает срок действия контракта, а стороны до сих пор не договорились о пролонгации. По информации Marca, уругваец рассчитывает на повышение зарплаты, но финансовое состояние клуба пока не позволяет удовлетворить его требования.

В связи с этим, 22-летний игрок может принять предложение одного из представителей АПЛ, проявляющих к нему интерес. Согласно источнику, в этот список входят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость Араухо на данный момент оценивается в 35 миллионов евро.