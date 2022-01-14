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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кристенсен может перейти в «Баварию» или «Барселону»

14 Января 2022 • 22:45 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
7.50 5.50 1.37
Через 17 ч. 16 мин.

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен следующим летом может сменить клубную прописку. Контракт датчанина с нынешним клубом истекает в июне. Несмотря на предыдущие новости о том, что футболист согласился подписать новый контракт с  «Челси», Кристенсен все еще не принял окончательное решение.

Ранее Кристенсен сменил агента, из-за которого было сорвано подписание нового контракта с «Челси». После этой новости болельщики «синих» подумали, что вопрос закрыт. Однако по недавним сообщениям, сам Кристенсен не прочь принять новый вызов и перейти в другой клуб. Сейчас футболистом активно интересуются «Бавария» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Андреас Кристенсен
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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