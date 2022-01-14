Кристенсен может перейти в «Баварию» или «Барселону»

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен следующим летом может сменить клубную прописку. Контракт датчанина с нынешним клубом истекает в июне. Несмотря на предыдущие новости о том, что футболист согласился подписать новый контракт с «Челси», Кристенсен все еще не принял окончательное решение.

Ранее Кристенсен сменил агента, из-за которого было сорвано подписание нового контракта с «Челси». После этой новости болельщики «синих» подумали, что вопрос закрыт. Однако по недавним сообщениям, сам Кристенсен не прочь принять новый вызов и перейти в другой клуб. Сейчас футболистом активно интересуются «Бавария» и «Барселона».