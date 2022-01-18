Если Люк де Йонг уйдет, Хави пригласит форварда «Эльче»

По-прежнему неясным остается будущее в «Барселоне» приглашенного еще Куманом Люка де Йонга, который принадлежит «Севилье». Сперва Хави хотел решительно избавиться от него, но де Йонг неожиданно удачно сыграл в первых матчах 2022 года, и теперь Хави смотрит на него уже иначе.

Есть вероятность, что де Йонг все-таки не останется в «Барселоне», и в таком случае «Барселоне» потребуется замена для него. Ею может стать аргентинский форвард «Эльче» Лукас Бойе, который забил уже шесть голов в текущем сезоне. «Барса» может как арендовать его, так и выкупить за 25 миллионов евро, сообщает Diario AS.