Теллес интересен «Барселоне»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». По сообщениям Mundo Deportive, «сине-гранатовые» ищут левого защитника для глубины состава.

Кроме Теллеса, другими вариантами для «Барселоны» являются Алекс Сандро из «Ювентуса», Николас Тальяфико из «Аякса», Альфонсо Педраса из «Вильярреала» и Рафаэл Геррейро из дортмундской «Боруссии».

Контракт Теллеса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2024 года, поэтому «Барселоне» будет не просто заполучить игрока, учитывая, что «красные дьяволы» не хотели бы с ним расставаться.

В этом сезоне Теллес провёл 7 матчей в АПЛ, где отметился одной результативной передачей.