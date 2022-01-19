Хави заявил, что Дембеле может покинуть «Барсу» в январе

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави на своей пресс-конференции заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Усмана Дембеле в январское трансферное окно. Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает в конце сезона, а сам игрок не намерен продлевать соглашение.

«Мы не может долго ждать Усмана. Либо он продлевает контракт, либо клуб должен немедленно найти варианты для его продажи. Сначала он говорит, что хочет остаться, а затем отказывается продлевать контракт», – цитирует Хави Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее «Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле, угрожая футболисту отправить его на трибуны, в том случае, если он не подпишет новый контракт. В ответ на это агент игрока заявил, что такие угрозы на них не подействуют.