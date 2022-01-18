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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» убеждает Усмана Дембеле согласиться на переход, предложив ему щедрый контракт

18 Января 2022 • 00:52 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

«Ньюкасл» продолжает активные попытки подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле – «сороки» намерены воспользоваться конфликтом француза с руководством испанского гранда, переманив игрока к себе летом на правах свободного агента.

Инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте заявил, что английский клуб уже обратился к представителям Дембеле. Футболисту был предложен щедрый контракт на невероятно выгодных финансовых условиях.

Камнем преткновения может стать лишь тот факт, что сам игрок не хочет перебираться в стан аутсайдера АПЛ. К слову, недавно Дембеле запросил у «Барселоны» 5-летний трудовой договор на общую сумму в 200 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Усман Дембеле
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