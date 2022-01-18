«Ньюкасл» убеждает Усмана Дембеле согласиться на переход, предложив ему щедрый контракт

«Ньюкасл» продолжает активные попытки подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле – «сороки» намерены воспользоваться конфликтом француза с руководством испанского гранда, переманив игрока к себе летом на правах свободного агента.

Инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте заявил, что английский клуб уже обратился к представителям Дембеле. Футболисту был предложен щедрый контракт на невероятно выгодных финансовых условиях.

Камнем преткновения может стать лишь тот факт, что сам игрок не хочет перебираться в стан аутсайдера АПЛ. К слову, недавно Дембеле запросил у «Барселоны» 5-летний трудовой договор на общую сумму в 200 миллионов евро.