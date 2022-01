Гвардиоле - 51 год, и в Сети появилось видео танцующего молодого Хосепа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола празднует свой 51-й день рождения, и в Сети появилось видео, посвященное этому событию. На нем Гвардиола лихо пританцовывает во время вечеринки, имевшей место, судя по всему, в первой половине 90-х годов прошлого столетия, когда Гвардиоле было «едва за 20». В кадре видны и другие футболисты тогдашней «Барселоны» - в частности, знаменитый Хосе-Мария Бакеро, с супругой которого на пару и приплясывает Пеп.

Гвардиола начал выступать за «Барселону» в 1990 году, став важной составляющей тогдашней «команды-мечты» Йохана Кройфа.

Pep Guardiola is 51 years old today.



Here he is dancing with teammate Jose Bakero’s wife.



“Oi. Careful!”pic.twitter.com/20phlwBq5U