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Гвардиоле - 51 год, и в Сети появилось видео танцующего молодого Хосепа

18 Января 2022 • 23:58 Комментировать (1)
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола празднует свой 51-й день рождения, и в Сети появилось видео, посвященное этому событию. На нем Гвардиола лихо пританцовывает во время вечеринки, имевшей место, судя по всему, в первой половине 90-х годов прошлого столетия, когда Гвардиоле было «едва за 20». В кадре видны и другие футболисты тогдашней «Барселоны» - в частности, знаменитый Хосе-Мария Бакеро, с супругой которого на пару и приплясывает Пеп.

Гвардиола начал выступать за «Барселону» в 1990 году, став важной составляющей тогдашней «команды-мечты» Йохана Кройфа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Стэтхэм на минималках
19 Января 2022 в 00:58
Та это ж Андрюха Васильковский на выпускном после рюмки водки)
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