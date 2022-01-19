Хави подтвердил, что «Барса» намерена продлить контракт с Араухо

Наставник «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб в ближайшее время намерен продлить контракт с центральным защитником Рональдом Араухо. Нынешнее соглашение уругвайца с клубом истекает в июне 2023 года.

«Для нас очень важно достичь соглашения с Араухо по продлению контракта. Он невероятно важный игрок для нас сейчас и будет таковым в будущем», – заявил Хави на своей пресс-конференции.

В этом сезоне Араухо провёл 15 матчей в Ла Лиге. В этих играх уругвайский защитник отличился двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».