Хави нахваливает Фати

Ансу Фати вернулся в состав «Барселоны» и сразу же отметился голом в ворота «Реала». Он, правда, не помог команде выиграть поединок, однако действиями Фати очень доволен наставник «Барсы» - Хави:

- Все вернувшиеся очень помогли нам, Ансу показал, что способен обострять ситуацию в штрафной площади и забивать. Он показал наш уровень и значительно улучшил ситуацию, - заявил Хави, слова которого приводит football-espana.net.

Фати, а также другие вернувшиеся в состав футболисты, вне всяких сомнений, очень помогут команде в борьбе за место в первой четверке по итогам сезона в Примере.