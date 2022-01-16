В «Барселоне» готовы предоставить Депаю ещё один шанс

В последнее время активно обсуждался возможный уход нападающего Мемфиса Депая из «Барселоны». Согласно различным слухам, благодаря продажи голландца руководство клуба было намерено разгрузить финансовую ведомость.

Впрочем, сейчас каталонцы отказались от этой идеи, уверяют журналисты местной газеты Sport. Оказывается, в «Барселоне» приняли решение предоставить Депаю последний шанс на фоне неудачных попыток пригласить в клуб нового форварда.

Таким образом, тренерский штаб надеется на профессионализм игрока. В Каталонии верят, что Депай снова наберет свою оптимальную форму и будет полезен команде.