Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова пожертвовать Френки де Йонгом ради Холанна слухи

13 Января 2022 • 21:51 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

Выступления полузащитника Френки де Йонга в текущем сезоне разочаровывают как тренерский штаб команды, так и руководство. Как следствие, боссы клуба не исключают возможной продажи голландца, чтобы потратить вырученные деньги на более приоритетные цели.

Таким образом, передает авторитетное испанское издание Marca, каталонцы готовы продать де Йонга ради возможного подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. По всей видимости, инициатором данной идеи является президент Жоан Лапорта, который мечтает о трансфере норвежца.

К слову, портал Transfermarkt на данный момент оценивает де Йонга в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
22:55 · Испания. Ла Лига
«Севилья» близка к приобретению Короны
21:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова пожертвовать Френки де Йонгом ради Холанна слухи
21:46 · Испания. Ла Лига
Травма Бензема оказалась несерьезной
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид – «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:14 · Испания. Ла Лига
Кроос иронично отреагировал на тот факт, что «Реал» борется за Суперкубок, не выиграв в прошлом году ни одного внутреннего турнира
21:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» определился с заменой для ушедшего Триппьера
18:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти пояснил суть потасовки с Пике под конец матча с «Барселоной» 3
17:59 · Испания. Ла Лига
Пиччини прощается с «Валенсией» и переходит в «Црвену Звезду»
15:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» во всего лишь второй раз в истории выиграл пять матчей кряду у «Барселоны»
15:17 · Испания. Ла Лига
Хави нахваливает Фати
15:01 · Испания. Ла Лига
​Лапорта выступил в раздевалке «Барселоны» после поражения в «эль класико» видео
14:53 · Испания. Ла Лига
Хесус Корона станет игроком «Севильи»
13:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» - лучший в мире»: Бензема подвёл итоги «эль класико»
10:30 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением «Барселоны»
09:43 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Реал» мог гораздо раньше гарантировать себе победу, если бы использовал все моменты» 2
Все новости
Рекомендуем