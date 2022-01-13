Выступления полузащитника Френки де Йонга в текущем сезоне разочаровывают как тренерский штаб команды, так и руководство. Как следствие, боссы клуба не исключают возможной продажи голландца, чтобы потратить вырученные деньги на более приоритетные цели.

Таким образом, передает авторитетное испанское издание Marca, каталонцы готовы продать де Йонга ради возможного подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. По всей видимости, инициатором данной идеи является президент Жоан Лапорта, который мечтает о трансфере норвежца.

К слову, портал Transfermarkt на данный момент оценивает де Йонга в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».