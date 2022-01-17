Дест не хочет покидать «Барселону»

Фланговый защитник «Барселоны» Серджиньо Дест заявил, что не собирается покидать клуб и будет бороться за место в составе.

21-летний защитник сборной США заинтересовал лондонский «Челси», но сам Дест не хочет менять клубную прописку. Несмотря на приход в команду Дани Алвеса, Дест уверен, что у него будут все шансы играть в стартовом составе. При этом представители футболиста по-прежнему открыты для всех предложений до конца зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

Напоминаем, что Серджиньо Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в октябре 2020 года за 21 миллион евро. Сейчас на Transfermarkt футболист оценивается в 18 миллионов.

В нынешнем сезоне Серджиньо Дест провёл за «Барселону» во всех турнирах 16 матчей и отметился тремя голевыми передачами.