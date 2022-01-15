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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший игрок «Барселоны» теперь строит дома в Африке

15 Января 2022 • 21:25 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

Алекс Сонг успел поиграть в хороших клубах, в том числе и в «Барселоне» - но сейчас, в 34 года, довольствуется выступлениями в Африке. Впрочем, так ему, возможно, удобнее, ведь тут, помимо дел спортивных, у него есть и дела предпринимательские. Сонг считает, что заработанные деньги лучше вкладывать в недвижимость, а потому активно строит дома в своем родном Камеруне.

 - Я восемь лет провел в «Арсенале», но хорошо зажил только в последние четыре года. И не только потому что моя зарплата выросла - но, прежде всего, потому что я понял, каким был транжирой. Когда меня пригласила «Барселона», я сразу же согласился, потому что они предложили отличные деньги, хотя я и знал, что часто буду сидеть на скамейке, - приводит слова Сонга Goal.com.

Сейчас футболист выступает в Джибути за «Арта-Солар», но при этом активно инвестирует в строительство в своем родном Камеруне (хотя и находится он, мягко говоря, не совсем по соседству с Джибути) - в родном городе Дуала у Сонга есть целая строительная компания, которая выполнила уже несколько важных заказов, в том числе на строительство школы в столичном Яунде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Алекс Сонг
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