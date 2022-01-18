Исак может перейти в «Барселону» следующим летом

Нападающий «Реал Сосьедад» и сборной Швеции Александер Исак следующим летом может оказаться в стане каталонской «Барселоны». По сообщениям 90min, форвард является главной альтернативой для «сине-гранатовых», если клубу не удастся провернуть трансфер Эрлинга Холлана из дортмундской «Боруссии».

В клубе знают, что следующим летом им точно хватит денег на приобретение Исака. А вот что касается, Холланда, то «Барселона» может столкнуться с трудностями, ведь игрок будет требовать большую зарплату, а также клубу придётся заплатить около 75 миллионов евро дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне Исак провёл 17 матчей в Ла Лиге, где отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.