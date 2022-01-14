Полузащитник «Барселоны» раскритиковал тренировочные методы бывшего тренера Кумана

Алекс Кольядо из «Барселоны», временно сданный в аренду «Гранаде», раскритиковал бывшего тренера «блауграны» Рональда Кумана. По словам Кольядо, ему не нравились тренировочные методы тренера, который за все время пребывания в «Барсе» выиграл лишь один кубок.

- Свой уровень я показывал регулярно, но ему не нравился я. С Куманом желание тренироваться куда-то пропадало. Не знаю, почему, - приводит слова Кольядо football-espana.net.

Надо заметить, что Кумана критиковали и другие футболисты «Барселоны» - кто-то за сложные личные отношения, но звучала также критика его тренировочных методов и со стороны других игроков.