Лапорта намекнул, что «Барселоне» действительно интересен Мората

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб находится в поисках новых футболистов в атакующую линию. В частности, каталонцам действительно интересен нападающий «Ювентуса» Альваро Мората.

Сам чиновник в разговоре с журналистами поделился, почему именно кандидатура испанского форварда привлекла скаутов и тренерский штаб. «Нам нужно усиливать состав. Чем больше в нем будет игроков, способных забивать голы, тем лучше. Ведь, именно этот аспект сказался на наших результатах», - приводит слова Лапорты BarçaTimes.

Напомним, что «Ювентус», за который Мората выступает на правах аренды, не желает расставаться с футболистом зимой. Как следствие, трансфер испанца будет возможным аж летом.