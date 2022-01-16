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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» следит за ситуацией вокруг Френки де Йонга слухи

16 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
отменен

Мюнхенская «Бавария» рассматривает полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в качестве возможного усиления центральной зоны команды. Клуб пристально следит за ситуацией футболиста в Испании, где он из-за плохих выступлений в текущем сезоне попал в немилость руководству и болельщикам «сине-гранатовых».

Подобными данными на своих страницах поделилось издание El Nacional. Отмечается, что «Бавария» готова удовлетворить требования каталонцев, если они согласятся на выплату несколькими частями в течение длительного отрезка времени.

К слову, ранее «Барселона» отклонила предложение «Челси» в размере 40 миллионов евро, после чего лондонцы отказались от идеи подписания де Йонга.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг
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