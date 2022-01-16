Мюнхенская «Бавария» рассматривает полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в качестве возможного усиления центральной зоны команды. Клуб пристально следит за ситуацией футболиста в Испании, где он из-за плохих выступлений в текущем сезоне попал в немилость руководству и болельщикам «сине-гранатовых».

Подобными данными на своих страницах поделилось издание El Nacional. Отмечается, что «Бавария» готова удовлетворить требования каталонцев, если они согласятся на выплату несколькими частями в течение длительного отрезка времени.

К слову, ранее «Барселона» отклонила предложение «Челси» в размере 40 миллионов евро, после чего лондонцы отказались от идеи подписания де Йонга.