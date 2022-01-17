Юмтити практически договорился с испанским клубом об аренде перед тем, как получил травму

В понедельник пресс-служба «Барселоны» поделилась неприятными новостями по поводу травмы защитника Самуэля Юмтити, который только недавно поставил подпись под новым контрактом с клубом.

Француз рискует пропустить несколько месяцев из-за перелома плюсневой кости, что также помешало его переходу в новую команду. По информации источника Todo Fichajes, Юмтити на днях запросил у руководства «сине-гранатовых» аренду и уже практически договорился с другим коллективом Ла Лиги.

Стоит напомнить, что теперь на футболиста ожидает хирургическое вмешательство. В текущем сезоне защитник крайне редко получал игровую практику при Рональде Кумане и Хави Эрнандесе.