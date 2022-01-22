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Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

22 Января 2022 • 22:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 7.80 18.00
Через 19 ч. 4 мин.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал историю о том, как Киллиан Мбаппе обратился к нему за советом. По словам шведа, нападающий «ПСЖ» интересовался у него, стоит ли ему переходить в мадридский «Реал».
 
«Мбаппе обратился ко мне за советом, и я сказал: «Если бы я был на твоем месте, я бы перешел в «Реал», – заявил Ибрагимович в интервью Madrid Xtra.
 
Отметим, что Киллиан Мбаппе с прошлого лета изъявил о своём намерении перейти в мадридский «Реал». Затем стали появляться слухи, что игрок может всё же остаться во французском клубе. Сообщается, что возможное назначение в «ПСЖ» Зинедина Зидана может повлиять на решение Мбаппе остаться в клубе.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
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