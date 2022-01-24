Известен характер травмы Бензема

Ведущий нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму во время вчерашнего поединка чемпионата Испании против «Эльче» (2:2). Француз был заменен во втором тайме в мерах предосторожности.

Как стало известно журналистам Cadena Ser, у 34-летнего голеадора диагностировано повреждение подколенного сухожилия. В ближайшее время он пройдет дополнительное медобследование, которое определит, как долго игрок пробудет в лазарете.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл 21 поединок, забил 17 мячей (два – с пенальти) и сделал семь результативных передач.