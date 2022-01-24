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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известен характер травмы Бензема

24 Января 2022 • 09:52 Комментировать
Реал Мадрид
2:2
Эльче
окончен

Ведущий нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил травму во время вчерашнего поединка чемпионата Испании против «Эльче» (2:2). Француз был заменен во втором тайме в мерах предосторожности.

Как стало известно журналистам Cadena Ser, у 34-летнего голеадора диагностировано повреждение подколенного сухожилия. В ближайшее время он пройдет дополнительное медобследование, которое определит, как долго игрок пробудет в лазарете.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл 21 поединок, забил 17 мячей (два – с пенальти) и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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