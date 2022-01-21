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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти пожаловался на календарь

21 Января 2022 • 19:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 8.00 17.50
23.01 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил своё недовольство напряжённым графиком. Итальянский специалист заявил, что тем, кто составляет календарь – стоит проснуться.

«Что я должен сказать? Календарь не имеет никакого смысла, вот и всё. Надеюсь, что те, кто стоят за этим, в скором времени проснутся. Календарь должен быть справедливым для всех», – приводит слова Анчелотти Football Italia.

Отметим, что недавно мадридский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв в дополнительное время «Эльче». В 1/4 финала «сливочные» встретятся с «Атлетиком» из Бильбао, который выбил на предыдущей стадии турнира «Барселону».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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