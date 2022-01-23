Бензема впервые не забил с пенальти в Ла Лиге

Мадридский «Реал» принимал в домашнем матче 22-го тура Ла Лиги «Эльче» (2:2), и в первом тайме в ворота гостей был назначен пенальти. Исполнить его вызвался Карим Бензема, но француз не попал в ворота - мяч облизнул перекладину и ушел за пределы поля. Во втором тайме Бензема был заменен из-за повреждения.

Как выяснилось, Карим впервые не забил пенальти за все время выступлений в Ла Лиге, хотя, с другой стороны, он не так и часто исполнял их. Это была четырнадцатая попытка Бензема - и его первый промах.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, не так давно он забил свой трехсотый гол в составе клуба.