Лунин может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» заинтересован в подписании голкипера мадридского «Реала» и игрока национальной сборной Украины Андрея Лунина, об этом сообщает Elnacional.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет подписать качественную замену для Алиссона Бекера. Заменить бразильца вполне способны испанец Адриан и ирландец Куивин Келлехер, однако качество игры обоих не устраивает немецкого специалиста.

«Реал» готов отпустить своего вратаря не меньше, чем за 20 миллионов евро. Стороны уже приступили к переговорам по поводу трансфера игрока.

Напомним, что Лунин присоединился к «Реалу» за 8,5 млн евро в 2018 году. За все время в клубе Андрей сыграл за «сливочных» всего 3 матча, в основном разъезжая по арендам.