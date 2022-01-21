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Лунин может перейти в «Ливерпуль»

21 Января 2022 • 23:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
5.80 4.20 1.55
23.01 17:00

«Ливерпуль» заинтересован в подписании голкипера мадридского «Реала» и игрока национальной сборной Украины Андрея Лунина, об этом сообщает Elnacional.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет подписать качественную замену для Алиссона Бекера. Заменить бразильца вполне способны испанец Адриан и ирландец Куивин Келлехер, однако качество игры обоих не устраивает немецкого специалиста.

«Реал» готов отпустить своего вратаря не меньше, чем за 20 миллионов евро. Стороны уже приступили к переговорам по поводу трансфера игрока.

Напомним, что  Лунин присоединился к «Реалу» за 8,5 млн евро в 2018 году. За все время в клубе Андрей сыграл за «сливочных» всего 3 матча, в основном разъезжая по арендам.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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