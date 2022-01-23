С 2017 года «Реалу» не удавалось уйти от поражения в Ла Лиге, проигрывая по ходу матча два мяча

Мадридский «Реал» сумел спастись от поражения в матче с «Эльче», забив два мяча в последние десять минут игры. Это удалось мадридцам впервые с марта 2017 года, когда они спаслись от поражения в матче с «Лас-Пальмасом» - проигрывая 1:3, «бланкос» сумели забить дважды и все-таки спасти одно очко.

С тех пор до сегодняшнего матча с «Эльче» мадридцы, если пропускали на два мяча больше в матче Примеры, то уже не отыгрывались.

Любопытно и то, что именно «Лас-Пальмас» и «Эльче» являются двумя командами, у которых открыты беспрецедентные безвыигрышные серии на «Сантьяго Бернабеу» - «Лас-Пальмас» не побеждает на поле «Реала» 34 матча, «Эльче» - 23. И оба клуба никогда там не побеждали.