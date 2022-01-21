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«Барселона» и «Реал» схлестнулись в борьбе за 15-летнего бразильского вундеркинда

21 Января 2022 • 00:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 8.00 17.50
23.01 18:15

«Барселона» и «Реал» ведут яростную борьбу за бразильского вундеркинда Эндрика. Ему всего лишь 15 лет, но он уже играет за взрослый «Палмейрас» - и делает это столь виртуозно, что привлекает внимание скаутов даже из Европы. Об этом сообщает Diario AS.

В частности, представителей «Барселоны» и «Реала» - первая боится упустить нового Винисиуса, второй - нового Неймара. А задатки Эндрика напоминают именно об этом. К тому же, оба клуба тяготеют к Бразилии и по коммерческим причинам - в стране с таким населением всегда найдется большое количество людей, желающих купить футболку с именем кумира. У того же Эндрика уже более 300 тысяч подписчиков в «Инстаграме». С коммерческой точки зрения это просто кладезь прибыли.

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