Азар не желает уходить из «Реала» и хочет получить последний шанс

Полузащитник «Реала» Эден Азар не хочет покидать клуб в это трансферное окно. Более того, «сливочные» пока не получали предложений по трансферу бельгийского футболиста.

Как сообщает Sky Sports, Азар не спешит уходить и всё ещё надеется, что получит последний шанс в мадридском клубе. Ранее бельгийца связывали с переходом в английский «Ньюкасл». Также появлялись слухи о возможном возвращении в лондонский «Челси», за который футболист отыграл 7 сезонов.

Напомним, что Азар перешёл в мадридский «Реал» летом 2019 года. Бельгиец так и не смог заиграть в новом клубе из-за различных травм. Несмотря на это, Азар выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Испании.