Анчелотти собрал самый боевой состав на матч с «Эльче»

Мадридскому «Реалу» предстоит очередной матч в рамках 22-го тура Ла Лиги - завтра, 23 января, «Реал» примет дома «Эльче». Несмотря на скромный статус соперника, Карло Анчелотти включил в заявку на матч самых лучших игроков «Реала». Играть будут и Куртуа, и Милитао, и Карим Бензема, которые пропустили кубковый матч «Реала». Об этом сообщает официальный «Твиттер» мадридского суперклуба.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, потеряв на шесть очков меньше, чем преследующая его «Севилья». На счету мадридского гранда - 49 очков в 21 матче.