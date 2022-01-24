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Чемпионат Испании. Ла Лига

Во время матча «Реала» с «Эльче» в дом Бензема пробрались воры

24 Января 2022 • 06:52 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:2
Эльче
окончен

Встреча с «Эльче» оказалась откровенно неудачной для Карима Бензема - он промазал пенальти в первом тайме, а «Реал» в итоге едва-едва ушел от поражения в матче с аутсайдером испанского футбола. Вдобавок, как выяснилось чуть позже, в дом Карима во время матча проникли воры. В нем в тот момент никого не было, но подробности о сумме причиненного ущерба 20minutes, к сожалению, не сообщает. В 2019 году Бензема уже грабили в аналогичных обстоятельствах - тогда он находился на поле в матче против «Барселоны».

Такая же история с ограблением произошла на днях с игроком «Манчестер Юнайдед» Виктором Линделофом.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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Комментарии (1)
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pol-black
24 Января 2022 в 06:55
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