Встреча с «Эльче» оказалась откровенно неудачной для Карима Бензема - он промазал пенальти в первом тайме, а «Реал» в итоге едва-едва ушел от поражения в матче с аутсайдером испанского футбола. Вдобавок, как выяснилось чуть позже, в дом Карима во время матча проникли воры. В нем в тот момент никого не было, но подробности о сумме причиненного ущерба 20minutes, к сожалению, не сообщает. В 2019 году Бензема уже грабили в аналогичных обстоятельствах - тогда он находился на поле в матче против «Барселоны».Такая же история с ограблением произошла на днях с игроком «Манчестер Юнайдед» Виктором Линделофом.
Во время матча «Реала» с «Эльче» в дом Бензема пробрались воры
|Реал Мадрид
|Эльче
окончен
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