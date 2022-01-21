Азар исключает вариант с возвращением в «Челси»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар прекрасно выступал в «Челси» с 2012 года по 2019, но после перехода в «Реал» акции Азара начали падать, и сейчас его трансферная стоимость в более чем восемь раз ниже, чем была в момент его перехода в стан «сливочных».

Журналисты Marca выяснили, что вариант с возвращением в «Челси» Азар не рассматривает, несмотря на то, что провел в этом клубе, пожалуй, лучшие годы карьеры. Бельгийский футболист, по информации источника, ждет подходящие предложения и пока что не готов определенно говорить о своем спортивном будущем. Нынешний контракт Эдена с «Реалом» истекает лишь в 2024 году.