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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар исключает вариант с возвращением в «Челси»

21 Января 2022 • 05:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 8.00 17.50
23.01 18:15

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар прекрасно выступал в «Челси» с 2012 года по 2019, но после перехода в «Реал» акции Азара начали падать, и сейчас его трансферная стоимость в более чем восемь раз ниже, чем была в момент его перехода в стан «сливочных».

Журналисты Marca выяснили, что вариант с возвращением в «Челси» Азар не рассматривает, несмотря на то, что провел в этом клубе, пожалуй, лучшие годы карьеры. Бельгийский футболист, по информации источника, ждет подходящие предложения и пока что не готов определенно говорить о своем спортивном будущем. Нынешний контракт Эдена с «Реалом» истекает лишь в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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