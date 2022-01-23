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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» определился с тремя кандидатами для усиления центральной линии команды слухи

23 Января 2022 • 17:37 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:1
Эльче
1.15 7.80 18.00
перерыв

Мадридский «Реал» составил шорт-лист из трех центральных полузащитников, которые в теории могут пополнить ряды «сливочных» следующим летом. Руководство понимает, что скоро в команде будет проходить смена поколений, поэтому рассчитывает подписать одного вундеркинда в среднюю линию.

Ранее сообщалось об интересе мадридцев к хавбеку «Аякса» Райану Гравенберху, а сейчас в этот список вошли еще Джуд Беллингхем из дортмундской «Боруссии», а также Орельен Чуамени из «Монако», за которым охотится «Челси». Такими сведениями поделилось издание Marca.

Помимо них, скауты «Реала» изучают возможность приобретения плеймейкера «Байера» Флориана Вирца и защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райан Гравенберх Джуд Беллингхем Орельен Чуамени
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Января 2022 в 18:01
Не опаздать бы им ... А парни эти неплохие
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окончен Гранада 0:2 Осасуна 2.50 3.10 3.05
Идет 45 минута Реал Мадрид 0:1 Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 3.00 2.85
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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