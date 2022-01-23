Мадридский «Реал» составил шорт-лист из трех центральных полузащитников, которые в теории могут пополнить ряды «сливочных» следующим летом. Руководство понимает, что скоро в команде будет проходить смена поколений, поэтому рассчитывает подписать одного вундеркинда в среднюю линию.

Ранее сообщалось об интересе мадридцев к хавбеку «Аякса» Райану Гравенберху, а сейчас в этот список вошли еще Джуд Беллингхем из дортмундской «Боруссии», а также Орельен Чуамени из «Монако», за которым охотится «Челси». Такими сведениями поделилось издание Marca.

Помимо них, скауты «Реала» изучают возможность приобретения плеймейкера «Байера» Флориана Вирца и защитника «Лестера» Уэсли Фофана.