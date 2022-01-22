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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти принял решение по Азару

22 Января 2022 • 15:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 7.80 18.00
23.01 18:15

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Эльче». В частности, итальянский тренер внес ясность по будущему бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Эден входит в мои планы на следующий сезон. Подтверждаю это», - заявил специалист.

Азар играет за «королевский» клуб с 2019 года. Недавно в СМИ появился слух о возможном возвращении Эдена в лондонский «Челси».

Матч «Реала» против «Эльче» состоится завтра, 23 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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