Анчелотти принял решение по Азару

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Эльче». В частности, итальянский тренер внес ясность по будущему бельгийского полузащитника Эдена Азара.

«Эден входит в мои планы на следующий сезон. Подтверждаю это», - заявил специалист.

Азар играет за «королевский» клуб с 2019 года. Недавно в СМИ появился слух о возможном возвращении Эдена в лондонский «Челси».

Матч «Реала» против «Эльче» состоится завтра, 23 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.