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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько может получить Мбаппе в мадридском «Реале»

20 Января 2022 • 00:47 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 8.00 17.50
23.01 18:15

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже давно посматривает в сторону Мадрида, и интерес это взаимный - в «Реале» также давно хотят заручиться его услугами. Летом Мбаппе должен стать свободным агентом, и у «Реала» есть щедрое предложение для него.

Во-первых, это будет зарплата в 21 млн евро в год, в течение шести лет - именно на такой период рассчитан контракт. Во вторых, сразу после подписания контракта Мбаппе получит еще сорок миллионов евро в качестве «подъемных».

Но есть сведения, что «ПСЖ» очень хочет сохранить игрока еще хотя бы на год, предлагая соответствующий контракт. Загвоздка в том, что, как сообщает ABC, «Реал» не хочет ждать, и, если Мбаппе решит задержаться в Париже, откажется от сделки вовсе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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