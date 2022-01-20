После ухода Роналду из «Реала» Бензема хотел перейти в «ПСЖ»

Карим Бензема собирался уйти из «Реала» в 2018 году, когда мадридский клуб покинул Роналду. Сразу после этого, сообщает Space FM, Бензема начал искать контакты с «ПСЖ», попутно ожидая, что в Париже также заинтересуются его услугами.

Но этого так и не произошло, и в итоге француз остался в «Реале», где успешно выступает и по сей день. Ранее Бензема выступал в другом французском клубе - в «Лионе», в котором он начинал свою карьеру во второй половине нулевых голов. В 2009 француз перешел в мадридский «Реал».