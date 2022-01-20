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После ухода Роналду из «Реала» Бензема хотел перейти в «ПСЖ»

20 Января 2022 • 05:07 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эльче
1.15 8.00 17.50
23.01 18:15

Карим Бензема собирался уйти из «Реала» в 2018 году, когда мадридский клуб покинул Роналду. Сразу после этого, сообщает Space FM, Бензема начал искать контакты с «ПСЖ», попутно ожидая, что в Париже также заинтересуются его услугами.

Но этого так и не произошло, и в итоге француз остался в «Реале», где успешно выступает и по сей день. Ранее Бензема выступал в другом французском клубе - в «Лионе», в котором он начинал свою карьеру во второй половине нулевых голов. В 2009 француз перешел в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Января 2022 в 06:28
Дудка .... Назови хоть одного футболиста который ушел из Реала САМ...Вы там с Гуменом дуете на пару что ли ???
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