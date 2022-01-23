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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема получил травму и покинул поле во втором тайме матча с «Эльче»

23 Января 2022 • 20:02 Комментировать
Реал Мадрид
2:2
Эльче
окончен

Не задался вечер у нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема – лидер «сливочных» не реализовал пенальти в первом тайме поединка против «Эльче» в рамках Ла Лиги, а на 58-й минуте встречи и вовсе покинул футбольное поле из-за травмы.

Уходя в подтрибунное помещение француз держался за заднюю поверхность бедра левой ноги. По предварительным прогнозам, он может вылететь из строя на две-три недели.

К слову, уже 15 февраля испанскому гранду предстоит начать свой путь в плей-офф Лиги чемпионов – подопечные Карло Анчелотти отправятся на выезд к «ПСЖ».

Что касается матча с «Эльче», то «Реал» за десять минут до конца противостояния уступает со счетом 1:2. Проследить за развязкой можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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окончен Гранада 0:2 Осасуна 2.50 3.10 3.05
окончен Реал Мадрид 2:2 Эльче 1.15 7.80 18.00
Идет 21 минута Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б 2.80 2.85 2.90
Идет 21 минута Реал Сосьедад 0:0 Хетафе 1.62 3.40 7.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.90 4.20 1.55
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