Бензема получил травму и покинул поле во втором тайме матча с «Эльче»

Не задался вечер у нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема – лидер «сливочных» не реализовал пенальти в первом тайме поединка против «Эльче» в рамках Ла Лиги, а на 58-й минуте встречи и вовсе покинул футбольное поле из-за травмы.

Уходя в подтрибунное помещение француз держался за заднюю поверхность бедра левой ноги. По предварительным прогнозам, он может вылететь из строя на две-три недели.

К слову, уже 15 февраля испанскому гранду предстоит начать свой путь в плей-офф Лиги чемпионов – подопечные Карло Анчелотти отправятся на выезд к «ПСЖ».

Что касается матча с «Эльче», то «Реал» за десять минут до конца противостояния уступает со счетом 1:2. Проследить за развязкой можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.