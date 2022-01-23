Анчелотти назвал ничью с «Эльче» «заведомо проигранным матчем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на потерю очков в поединке против «Эльче» - к 82-й минуте «сливочные» проигрывали в два мяча, но по итогу сумели в компенсированное время вырвать ничью.

«Это был заведомо проигранный матч, ведь у нас в первом тайме все пошло не по плану. Обычно такие поединки заканчиваются поражением, мы потеряли множество моментов. Конечно, мы недовольны – маленькие детали влияют на конечный исход, надо обдумать происходящее. Впрочем, сейчас перед паузой мы находимся в отличном положении во всех турнирах, в которых принимаем участие. Это и была наша первоначальная задача», - цитирует Анчелотти Bernabeu Digital.