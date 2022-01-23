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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал ничью с «Эльче» «заведомо проигранным матчем»

23 Января 2022 • 21:20 Комментировать
Реал Мадрид
2:2
Эльче
окончен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на потерю очков в поединке против «Эльче» - к 82-й минуте «сливочные» проигрывали в два мяча, но по итогу сумели в компенсированное время вырвать ничью.

«Это был заведомо проигранный матч, ведь у нас в первом тайме все пошло не по плану. Обычно такие поединки заканчиваются поражением, мы потеряли множество моментов. Конечно, мы недовольны – маленькие детали влияют на конечный исход, надо обдумать происходящее. Впрочем, сейчас перед паузой мы находимся в отличном положении во всех турнирах, в которых принимаем участие. Это и была наша первоначальная задача», - цитирует Анчелотти Bernabeu Digital.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эльче
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окончен Гранада 0:2 Осасуна 2.50 3.10 3.05
окончен Реал Мадрид 2:2 Эльче 1.15 7.80 18.00
Идет 82 минута Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б 2.80 2.85 2.90
Идет 79 минута Реал Сосьедад 0:0 Хетафе 1.62 3.40 7.00
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