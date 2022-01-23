«Реал» чудом не проиграл «Эльче»

Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Эльче» прошёл по предсказуемому сценарию. Футболисты «королевского» клуба провели все 90 минут в атаке, но пропустили после двух ударов противника из итоговых трех. В конце первого тайма после подачи к воротам «Реала» Лукас Бое в падении головой открыл счет. Он же на 76-й минуте собрал около себя соперников и помог Пере Милье забить победный гол.
«Реал» отыграл один мяч с 11-метрового, Лука Модрич сыграл без шансов для соперника в отличие от Карима Бензема, который в первом тайме с «точки» пробил над воротами.
Мадридцы все же успели уйти от поражения, на 90-й минуте Эдер Милитао выпрыгнул выше всех и сравнял счет - 2:2.
«Реал» в четырех очках отрыва от «Севильи».
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:2
|Эльче
|42'Бое Лукас (0:1)
|76'Милья Пере (0:2)
|(1:2) Модрич Лука82'
|(2:2) Милитао Эдер90'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас 79' (Иско Аларкон ( 79') •Милитао Эдер • 54'Алаба Давид•Менди Ферлан•Модрич Лука•Каземиро Карлос•Кроос Тони 64' (Родриго ( 64') •Азар Эден 79' (Вальверде Федерико ( 79') •Бензема Карим 58' (Йович Лука ( 58') •Винисиус Жуниор 72'
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Верду Гонсало•Диего Гонсалес VII•Мохика Хоан•Моренте Тете 24' (Фидель Чавес ( 24' ) • 55'Гутьеррес Хосе•Гумбау Херард•Милья Пере•Лукас Перес 88' (Фернандес Хосан ( 88') •Бое Лукас
23 января. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Йович конкретное дно. Почему Анчи маринует Мариано Диаса? Тот поагресивнее играет. А Йович какой то безобидный фикус на поле. И Марсело не помешал бы.
Худшие игроки матча Вини, Азар.
Бан пользователя