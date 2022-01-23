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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» чудом не проиграл «Эльче»

23 Января 2022 • 20:13 Комментировать (7)
Реал Мадрид
2:2
Эльче
окончен

Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Эльче» прошёл по предсказуемому сценарию. Футболисты «королевского» клуба провели все 90 минут в атаке, но пропустили после двух ударов противника из итоговых трех. В конце первого тайма после подачи к воротам «Реала» Лукас Бое в падении головой открыл счет. Он же на 76-й минуте собрал около себя соперников и помог Пере Милье забить победный гол.

«Реал» отыграл один мяч с 11-метрового, Лука Модрич сыграл без шансов для соперника в отличие от Карима Бензема,  который в первом тайме с «точки» пробил над воротами.

Мадридцы все же успели уйти от поражения, на 90-й минуте Эдер Милитао выпрыгнул выше всех  и сравнял счет - 2:2.

«Реал» в четырех очках отрыва от «Севильи».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:2Эльче
  42'Бое Лукас (0:1)
  76'Милья Пере (0:2)
(1:2) Модрич Лука82'   
(2:2) Милитао Эдер90'   
Куртуа ТибоВаскес Лукас  79' (Иско Аларкон (  79') Милитао Эдер   54'Алаба ДавидМенди ФерланМодрич ЛукаКаземиро КарлосКроос Тони  64' (Родриго (  64') Азар Эден  79' (Вальверде Федерико (  79') Бензема Карим  58' (Йович Лука (  58') Винисиус Жуниор   72'
Запасные: Начо ФернандесФуйдиас ТониБэйл ГаретСебальос ДаниМарсело ВиераЛунин АндрейКамавинга Эдуардо
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонВерду ГонсалоДиего Гонсалес VIIМохика ХоанМоренте Тете  24' (Фидель Чавес (  24'   55') Гутьеррес ХосеГумбау ХерардМилья ПереЛукас Перес  88' (Фернандес Хосан (  88') Бое Лукас
Запасные: Нванкво ДжонВернер АксельКасилья КикоСолер КарлесJose FriazaБри ДиегоПьятти Пабло
23 января. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эльче
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
23 Января 2022 в 20:54
С реализацией полнейшея беда 25 ударов и 2 гола (а у соперника 3 удара 2 гола) у сливочных что у Бревна, что у безголового всадника, что у гамбургероеда. Жду не дождусь летних трансферов и усиления команды...
pol-black
23 Января 2022 в 20:38
отскочили сливочные!
FORZAYOU
23 Января 2022 в 20:20
Пузатый Азар, клянчащий пеналь - смешон)
Артур Измаилов
23 Января 2022 в 20:16
Это Эльче чюдом не проиграл. У Реала голевых моментов болье 20-и, не повезло с реализацией.
Йович конкретное дно. Почему Анчи маринует Мариано Диаса? Тот поагресивнее играет. А Йович какой то безобидный фикус на поле. И Марсело не помешал бы.
Худшие игроки матча Вини, Азар.
ARTUR
23 Января 2022 в 20:22
Согласен ,Реал в первом тайме уже мог решать этот матч, Бенз зря пошел бить пенку, видно же было что не его день сегодня,но хотелось судьбу за яйцы полапать , а этих очков на финише могет не хватить
Артур Измаилов
23 Января 2022 в 20:26
На счет Ла Лиги как то спокоен, конкурентов пока что нет, да и ближайшие соперники теряют очки почаще, чем Реал.
NOBODY
23 Января 2022 в 20:35
Худшие игроки матча Вини - что, опять малек ВИнни подсдал? давно не видел игры Реала, признаюсь честно, но слежу по текстовым новостям...вроде Вини исправился, чудеса творил....
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окончен Гранада 0:2 Осасуна 2.50 3.10 3.05
окончен Реал Мадрид 2:2 Эльче 1.15 7.80 18.00
Идет 21 минута Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б 2.80 2.85 2.90
Идет 21 минута Реал Сосьедад 0:0 Хетафе 1.62 3.40 7.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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