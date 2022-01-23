«Реал» чудом не проиграл «Эльче»

Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Эльче» прошёл по предсказуемому сценарию. Футболисты «королевского» клуба провели все 90 минут в атаке, но пропустили после двух ударов противника из итоговых трех. В конце первого тайма после подачи к воротам «Реала» Лукас Бое в падении головой открыл счет. Он же на 76-й минуте собрал около себя соперников и помог Пере Милье забить победный гол.

«Реал» отыграл один мяч с 11-метрового, Лука Модрич сыграл без шансов для соперника в отличие от Карима Бензема, который в первом тайме с «точки» пробил над воротами.

Мадридцы все же успели уйти от поражения, на 90-й минуте Эдер Милитао выпрыгнул выше всех и сравнял счет - 2:2.

«Реал» в четырех очках отрыва от «Севильи».