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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино объяснил замену Мбаппе

24 Января 2022 • 10:12 Комментировать
ПСЖ
4:0
Реймс
окончен

Звезда атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе не доиграл вчерашний матч чемпионата Франции против «Реймса» (4:0). Нападающего заменили на 77-й минуте. Наставник парижской команды Маурисио Почеттино объяснил свое решение.

«В течение недели Килиан отдыхал, при этом он себя хорошо чувствовал. После часа игры он подустал, ему не хватало ритма. По этой причине я решил убрать его с поля, чтобы не подвергать риску», - передает слова аргентинца Lequipe.

Мбаппе может покинуть «ПСЖ» по завершении текущего сезона. Контракт форварда истекает через полгода, и клубу до сих пор не удалось заключить с ним новое соглашение.

Килиан не хочет больше оставаться в Париже, он желает продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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